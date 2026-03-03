“Ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki güçlü iş birliğinin kentin ekonomik kalkınmasında belirleyici rol oynadığını kaydetti. Adana Sanayi Odası'nı (ADASO) ziyaret eden Vali Yavuz, "Adana'mız; sanayideki gücünü, girişimci ruhu ve çalışkan insan kaynağıyla birleştirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Adana Sanayi Odamızın bu süreçte üstlendiği öncü rol ve yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı kutluyorum" dedi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da "Sayın Valimizin Adana'mızın üretim gücünün daha da ileriye taşınması noktasında kamu–özel sektör iş birliğine verdiği güçlü destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Sanayimizin gelişimi, istihdamın artırılması ve ihracat kapasitemizin güçlendirilmesi konusunda Valiliğimizin destekleri bizlere güç vermektedir" diye konuştu.