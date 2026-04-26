Ulu Cami geleceğe taşınıyor

Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden 829 yıllık tarihi Ulu Cami'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Cami içerisinde sürdürülen temel güçlendirme çalışmaları kapsamında 50 kolondan 30'unun imalatı tamamlanırken, kalan 20 kolonda çalışmalar devam ediyor. Yakın süreçte ise iç mekanda tesviye işlemleri gerçekleştirilecek caminin özgün dokusuna uygun olmayan taşların değişimine başlanacak. Yapılan son ölçümlerle temelden uca 116 santimetrelik eğime sahip minarenin, yüzey restorasyon çalışmaları kapsamında ise çelik iskelelerin kurulumuna başlanıldı. Restorasyon çalışmasının 2027 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.



EN KAPSAMLI RESTORASYON

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Selçuklu Devleti'nin en nadide, en eski camilerinden Ulu Cami'deki restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kış şartları nedeniyle duran restorasyonun yeniden başladığını anlatan Çalışkan, "Yapının en eski orijinal ve ayakta kalan kısmı minaresi. Belki de Türkiye'de bugüne kadar yapılacak en kapsamlı ve en özel restorasyon olacaktır" dedi.