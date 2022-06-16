Ulu Cami Nerede? Ulu Camii Hangi İlde, İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Ulu Cami nerede sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Çok eski bir cami olması ziyaret eden sayısının da fazla olmasını sağlamıştır. Ulu Cami ziyareti için farklı taşıma araçları tercih edilebilir. Bursa ziyaretlerinde Ulu Cami mutlaka görülmesi gereken tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Ulu Cami hangi ilde, ilçede ve nasıl gidilir sorularını araştırdık ve yanıtları yazımızda detaylı olarak paylaştık.

Ulu Cami Nerede?

Ulu Cami çok eski mimari yapılar arasında bulunuyor. Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alanda yapılmıştır. 1396- 1400 yılları arasında Yıldırım Beyazid zamanında yaptırılmıştır. Türkiye'de bulunan ulu camiler içerisindeki en büyük camidir. Ulu Cami Bursa şehrinde bulunuyor. Heykel Bölgesi'nde yer alıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunuyor. Nalbantoğlu mahallesinde bulunan cami her sene birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Camiye gidebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilmeniz mümkün olmaktadır.

Bursa Ulu Cami Nerede?

Bursa Ulu Cami, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaptırılan bir camidir. Türkiye'deki tüm ulu camiler içerisinde en büyük olanıdır. Nalbantoğlu Mahallesinde yer alıyor. Cami son derece kolay bir lokasyonda olduğundan ulaşım da kolay olmaktadır. Toplu taşıma araçları ya da özel araçlarla ulaşabilmek mümkün olur.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Nerede?

Divriği Ulu Cami, Bursa'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Osmangazi ilçesinde yer alan cami yanında darüşşifası da ziyaret ediliyor. Ulaşım için belirli güzergahları takip ettiğinizde kolaylıkla camiye ulaşabilirsiniz. Bursa tarihi mekanları arasında yer alan Divriği Ulu Cami en çok ilgi çeken mekanlardan biridir.

Ulu Camii Hangi İlde, İlçede ve Nasıl Gidilir?

Ulu Cami büyük ve görkemli yapısı ile oldukça ilgi çeken yerler arasında bulunuyor. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan cami günümüzde hala varlığını korumaya devam ediyor. Eğer camiyi ziyaret etmek istiyorsanız toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Otobüs, tren ya da ido ile gelecekseniz Bursa şehir merkezine gelen dolmuşları tercih edebilirsiniz. Dolmuşlar şehir merkezinde Ulu Cami'ye en yakın lokasyonda sizi indirecektir.

Otogardan gelmek için otobüs kullanmanız gerekiyor. Çünkü tramvay bulunmuyor. 38 sefer numaralı otobüse binerek rahatlıkla camiye ulaşabilirsiniz. Şehir içi otobüsler 06:15'de sefer düzenlemeye başlıyor. Her 15 dakikada bir bu otobüsler duraklardan geçiyor. Kısa sürede camiye ulaşmanız mümkün oluyor. Özel araçlarla eğer camiyi ziyaret etmek istiyorsanız şehrin merkezine gelmeniz gerekiyor. Ulu Cami tabelalarını takip ederek kolaylıkla camiye ulaşabilirsiniz.