Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede? Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ulucanlar Cezaevi Müzesi nerede konusu, ulaşım hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin öğrenmesi gereken bir konudur. Bu müze, ilk olarak cezaevi olarak kurulmuş, ardından müzeye dönüştürülmüştür. Cezaevi olarak kurulduğu dönemde tanınmış pek çok sima mahkûm olarak burada hapis yatmıştır. Bu önemli yapıyı yakından görmek isteyenler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını araştırmaktadır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede?

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bir zamanlar hapishane olarak işletilmiş, 2011 senesinde ise müzeye çevrilmiş tarih kokan bir mekândır. Ankara'da bulunan bu mekân, müzeye dönüştürülmeden önce birçok siyasetçi, oyuncu, yazar gibi önemli kişilere ev sahipliği yapmıştır. Bu kişiler tanınmış kişilerden oluşmakla birlikte uzun seneler mahkûm olarak kalmıştır. Ankara'da gezilecek mekânlar arasında en ön sıralarda yer alan bu müzede, zamanında tutuklu olarak yaşamlarını sürdürmüş insanların kaldıkları koğuşlarla birlikte hikâyelerinin yazılı olduğu eserler ve önemli eşyaları sergilenmektedir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara'ya bağlı Altındağ ilçesinin Ulucanlar semtinde yer alan bu müzeye ulaşım, başlangıç noktasına göre değişmektedir. İstanbul'dan gelmek isteyenler kara yolunu, uçak ya da şehirlerarası otobüsleri tercih edebilir. Altındağ ilçesinden gelmek isteyenler, Kızılay meydanından hareket eden ve Ankara Hastanesi durağına giden otobüslere binebilir. Ayrıca otobüsler dışında dolmuş seçeneği de mevcuttur. Ankara Kalesi üzerinden gitmeyi planlayanlar ise hiçbir araca gerek duymadan yürüyerek kısa sürede bu müzeye erişim sağlayabilir. Özel aracıyla gitmek isteyen kişiler ise öncelikli olarak Kızılay Meydanı'na gitmelidir. Bu noktadan Ulus tarafına doğru ilerledikleri takdirde, müzeye kolay bir şekilde ulaşabilirler. Bu ulaşım seçenekleri dışında metro hatlarını da tercih edebilirsiniz.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Pazartesi günleri dışında haftanın diğer günleri ziyarete açıktır. Açık olduğu saatler mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Yaz zamanı Nisan ayı ile Ekim ayını kapsarken, kış zamanı ise Ekim ayı ile Nisan ayını kapsamaktadır. Ziyaret saatleriyle alakalı en doğru bilgi için müzeyle iletişime geçilmesi daha doğrudur. Ayrıca bayram günlerinde de ziyaret saatlerinde farklılık olabilmektedir. Müzeye giriş ücretleri ise 10 liradır. Öğretmen ve öğrenciler ise bu ücret 4 TL şeklindedir. 65 yaş üstü olan bireylerle birlikte engelli olan kişiler için giriş ücretli değildir. Tamda bu noktada bu önemli yapıyı ziyaret edecekler için müze kart geçiyor mu konusu karşımıza çıkmaktadır. Pek çok müzede bu kart geçmesine rağmen bu müzede geçmemektedir.