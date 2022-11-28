Uludağ Teleferik Fiyatları – Tam ve Öğrenci Bursa Uludağ Teleferik Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

Uludağ Teleferik Fiyatları, teleferik kullanmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. Kolay ulaşım aracı olan teleferik aerodinamik tasarımı sayesinde yolcular her türlü hava koşulunda yolculuk yapabilmektedir. Kışın yerli ve yabancı turistler için teleferik hattı gece ve gündüz hizmet vermektedir. Teleferik hatlarının başlangıç istasyonlarına eğlence merkezleri, alışveriş dükkanları konumlandırılmıştır. Yerli ve yabancı turistler bu dükkanlarda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bursa Uludağ teleferik ile oteller bölgesine kadar kolayca ulaşılabilmektedir. Bursa Uludağ teleferik ücreti ne kadar, kaç TL? sizler için araştırdık.

Uludağ Teleferik Fiyatları

Bursa'nın simgesi haline gelen teleferik, her mevsimde sevilen ulaşım araçlarından biridir. Kış mevsiminde karlar arasında teleferiğe binmek, doğanın tadını çıkarmak isteyen kişilerin tercihleri arasındadır. Bursa Uludağ teleferik fiyatları, tam, öğrenci, 65 yaş üstü tarifesi olarak fiyatlandırılmaktadır. Bu fiyatlar 2022'ye göre; öğrenci tek yön 25TL, gidiş geliş 35TL; Tam tek yön 35TL, gidiş geliş 48TL; 65 yaş üstü tek yön 25TL, gidiş geliş 35TL'dir.

Tam ve Öğrenci Bursa Uludağ Teleferik Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

Bursa Uludağ teleferik fiyatları, gidiş ve geliş ücretlerinin ayrı ayrı alındığı sistemde öğrenci, 65 yaş üstü ve tam bilet tarifesi uygulanmaktadır. 8 kişilik kabinlerle güvenli ve konforlu seyahat yapılmaktadır. Uygun olmayan hava koşullarında hizmet durdurulabilmektedir.

Bursa Uludağ teleferik fiyatları;

Tek yön biletlerde fiyatlar; Öğrenci 25 TL, Tam 35 TL, 65 Yaş üstü yolcular için 25 TL'dir.

Gidiş Geliş biletlerde fiyatlar; Öğrenci 35 TL, Tam 48 TL, 65 Yaş üstü yolcular için 35 TL'dir.