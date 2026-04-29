Uludağ’da feci olay: Seyir halindeki kamyonetin üzerine ağaç devrildi! 1 ölü

Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı girişi yanındaki Bağlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (57) orman kesimi yaptığı sırada kestiği çam ağacı, seyir halinde olan Temel Kurt (35) idaresindeki kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonetin tam kabin kısmına gelen ağacın altında kalan Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yolcu olarak bulunan V.S. (35) ile O.Ç. (33) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Kurt'un kesin ölümü yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Ağacı kesen M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Olaya şahit olan çalışanlar, "Biz yolun bir tarafını traktörle keserken, diğer tarafında gelen araçları durduruyorduk. Ancak bu kamyonet durmadan devam etti" dedi