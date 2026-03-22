Uludağ’da tatilcilerin kahramanı JAK timleri

Türkiye'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. JAK timleri, ihbara ulaştığı andan itibaren 2 dakika içerisinde müdahale noktasından kar motorlarıyla çıkış yapıp, koordinatlarını belirledikleri tatilciye ulaşıyor. Kuruldukları 1998 yılından bu yana 19 bin 420 olaya müdahale eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayak sezonunun devam ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da 7 gün 24 saat teyakkuz halinde. JAK timleri, hareket kabiliyetlerini geliştirmek için, belirli periyotlarla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriyor JAK Tim Komutanı Fatih Ateş, "Uludağ kayak merkezinde yeterli kuvvetle 24 saat hazırız" dedi.