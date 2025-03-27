Haberler Yaşam Haberleri Uludağ’daki yangınla ilgili otel müdürü gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.3.2025 15:55 Son Güncelleme: 27.3.2025 16:16

Uludağ’daki yangınla ilgili otel müdürü gözaltına alındı

Bursa Uludağ’da sabaha karşı bir otelde çıkan yangında, Milli Kayak Sporcusu Berkin Usta ve kayak hocası olan babası Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında otel müdürü Tekin Demir gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Uludağ’daki yangınla ilgili otel müdürü gözaltına alındı

Uludağ'da Kervansaray Otelinde sabaha karşı 05.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Çıkan yangın kısa sürede binayı sarmış, bölgede hazır bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı. Ancak yapılan kurtarma çalışmalarında, Milli Kayak Sporcusu 25 yaşındaki Berkin Usta'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Genç sporcunun kayak hocası olan babası Yahya Usta ile annesi Fikriye Usta ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış fakat, baba Yahya Usta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Baba ile oğlunun ölümüne ve anne Fikriye Usta'nın ise ağır yaralanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Tekin Demir isimli bir kişinin, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin Demir'in Uludağ Kervansaray Otelinin Müdürü olduğu belirtildi. Demir, ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü.

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Uludağ’daki yangınla ilgili otel müdürü gözaltına alındı
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