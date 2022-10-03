Haberler Yaşam Haberleri Ulukent İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Ulukent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 09:06 Son Güncelleme: 3.10.2022 09:06

Ulukent İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Ulukent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Ülkemizin en kalabalık ve en büyük şehirlerinden biri olan İzmir’de toplu ulaşım İZBAN ile sağlanmaktadır. İZBAN, İzmir’de şehir içi ulaşımda oldukça önemli olarak karşımıza çıkar. Gitmek istediğimiz yerlere gidebilmek için ve hızlı ulaşım için kullandığımız şehir içi toplu taşımalarda sefer saatlerini bilmek ve güzergahlara hakim olmak en önemli konulardan biridir. Peki, Ulukent İZBAN saatlerini biliyor musunuz? Eğer siz de Ulukent İZBAN kaç dakikada bir geçiyor ya da yol tarifi ile İZBAN Ulukent istasyonu nerede diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Ulukent İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Ulukent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İZBAN saatlerini ve İZBAN istasyonlarını öğrenmek eğer İzmir'de yaşamıyorsanız e çevreyi tanımıyorsanız zor olabilmekte. Ulukent İZBAN kaç dakikada bir geçiyor ve Ulukent İZBAN istasyonu nerede, detaylara geçelim.

ULUKENT İZBAN SAATLERİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren İZBAN istasyonlarından İZBAN seferlerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Ulukent İZBAN saatleri ise genel olarak sabah 05:20 ile başlamakta ve son sefer ilçelere göre farklılık gösterse de ortalama olarak 01:20 ye kadar devam etmektedir. İZBAN saatleri ile ilgili dikkat etmeniz gereken nokta sefer saatlerinin ilçelere göre farklılık göstereceğidir.

ULUKENT İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR GEÇİYOR?

Ulukent İZBAN istasyonundan hareket eden seferler arasında yaklaşık 12 dakika bulunmaktadır. Seferler arasındaki dakika farkları da yine istasyonlara ve duraklara göre farklılık gösterse de genel olarak Ulukent İZBAN seferlerinde iki sefer arasında 12 ile 20 dakika arasında zaman geçmektedir. Daha işlek ve sık kullanılan ilçelerin istasyonlarından daha sık geçmesi karşılaşılan bir durumdur. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de resmi tatillerde ve dini bayramlarda seferlerde meydana gelebilecek değişiklikler için sefer saatlerini yola çıkmadan önce kontrol etmek gerektiğidir.

ULUKENT İZBAN İSTASYONU NEREDE?

İzmir ilimizin Menemen ilçesine bağlı bir İZBAN istasyonudur. 2006 yılından beri İZBAN seferleri için kullanılan eski adı ile Ulukent tren istasyonu olan bu istasyonun açık adresi aşağıdaki gibidir;

29 Ekim Mahallesi, İzmir – Çanakkale Yolu, 35660 Menemen, İzmir

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Ulukent İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Ulukent İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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