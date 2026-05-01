Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası adli iş birliği ağı genişliyor! Bakan Gürlek 16 yeni büro kurulduğunu duyurdu
Giriş Tarihi: 1.05.2026 12:06

Uluslararası adli iş birliği ağı genişliyor! Bakan Gürlek 16 yeni büro kurulduğunu duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği süreçlerinin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla 16 yeni büro kurulduğunu açıkladı. Mevcut bürolarla birlikte sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Uluslararası adli iş birliği ağı genişliyor! Bakan Gürlek 16 yeni büro kurulduğunu duyurdu
  • ABONE OL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yeni adımların hayata geçirildiğini duyurdu.

16 YENİ BÜRO KURULDU

Uluslararası cezaî adlî iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitenin daha da güçlendirildiğini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hâlihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları"mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz" dedi.


"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu adımın, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitesini geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme iradesinin somut bir yansıması olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

#BODRUM #ANKARA #ALANYA #ADANA #GAZİANTEP #ESKİŞEHİR #EDİRNE #DENİZLİ #BURSA #DİYARBAKIR #SAMSUN #KAYSERİ #KONYA #KÜÇÜKÇEKMECE #MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası adli iş birliği ağı genişliyor! Bakan Gürlek 16 yeni büro kurulduğunu duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA