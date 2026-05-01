Uluslararası adli iş birliği ağı genişliyor! Bakan Gürlek 16 yeni büro kurulduğunu duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası adli iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yeni adımların hayata geçirildiğini duyurdu.

16 YENİ BÜRO KURULDU

Uluslararası cezaî adlî iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitenin daha da güçlendirildiğini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hâlihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları"mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz" dedi.



"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu adımın, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitesini geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme iradesinin somut bir yansıması olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, "Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.