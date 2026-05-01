Uluslararası adli iş birliği için bakanlıktan yeni adım: 16 adliyede yeni büro yeni dönem

Adalet Bakanlığı tarafından cezaî konularda uluslararası adli iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre, 16 adliyede "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları" kurulacak.

BÜROLARLA KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Türkiye'de bu alandaki işlemler, 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ile uluslararası anlaşmalar ve teamül hukuku çerçevesinde yürütülüyor. Bu kapsamda merkezî makam görevini Adalet Bakanlığı üstlenirken, adliyeler düzeyinde koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacı öne çıktı.

16 ADLİYEDE YENİ DÖNEM

Bu doğrultuda daha önce Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulan büroların sürece olumlu katkı sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon adliyelerinde aynı yapıların kurulmasına karar verildi.

SÜREÇ HIZLANACAK

Kurulacak bürolarda bir Cumhuriyet başsavcı vekili gözetiminde yeterli sayıda savcı ve personel görevlendirilecek. Özellikle yabancı dil bilen personelin tercih edilmesi ve uzmanlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, uluslararası adli iş birliğine ilişkin tüm evraklar bu bürolar aracılığıyla Bakanlığa iletilecek. Ayrıca talepler, ilgili mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ön incelemeden geçirilerek eksikliklerin hızlı şekilde giderilmesi sağlanacak.