Uluslararası Forex dolandırıcılığına darbe! 140 gözaltı

İstanbul Siber Polisi, "Forex yatırımı" yalanıyla uluslararası düzeyde nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer'de bir lokasyonu adeta bir "dolandırıcılık üssüne" çeviren şahısların, kurdukları çaprı merkeziyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenayı da hedef aldıkları belirlendi.

PARAVAN PLATFORMLARDAN DOLANDIRMIŞLAR

Siber dedektiflerin saha çalışmaları sonucunda, şebekenin profesyonel bir çağrı merkezi kurduğu ve Bit Finance, NaraFX, NGBackoffice.pro ile Hedef.ui gibi paravan platformlar üzerinden binlerce kişiyi mağdur ettiği saptandı. Açık kaynaklarda yapılan incelemelerde, bu platformlar hakkında dünya genelinden binlerce şikayet yağdığı görüldü.

140 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 50'si kadın olmak üzere toplamda 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 74'ünün de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.