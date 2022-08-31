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Giriş Tarihi: 31.8.2022 23:11 Son Güncelleme: 31.8.2022 23:11

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?

A- Pele
B- Maradona
C- Cristiano Ronaldo (CEVAP)
D- Lionel Messi

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?
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