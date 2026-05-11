Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası infaza ağırlaştırılmış müebbet talebi
Giriş Tarihi: 11.05.2026

Uluslararası infaza ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Uluslararası infaza ağırlaştırılmış müebbet talebi
  • ABONE OL

İstanbul Şişli'de 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Skaljari çetesi lideri Jovan Vukotic cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Balkan mafyası ile yerel suç örgütleri arasındaki kanlı iş birliğini deşifre eden ek bir iddianame hazırladı. İddianameye göre suikast planı, Karadağ'daki Podgoritsa Cezaevi'nin L1 koğuşunda yapıldı. Kavac örgütü yöneticileriyle aynı koğuşu paylaşan İzmirli çete lideri Binali Camgöz'ün, cezaevine sokulan gizli telefonlar üzerinden infazı koordine ettiği belirlendi.

İDDİANAME HAZIR
Yeni iddianamede aralarında İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun, tutuklu Binali Camgöz ve Kavac lideri Radoje Zvicer'in de bulunduğu 6 şüpheli yer aldı. Savcılık, "Yeni Nesil Mafya" olarak adlandırılan Boyun ve Camgöz hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

İLK DAVADA CEZA YAĞDI
Vukotic'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2025'te görülen davanın karar duruşmasında ceza yağmıştı. Mahkeme heyeti, Kavac örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'i, hem Risto Mijanovic hem de Jovan Vukotic'e yönelik "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez müebbet hapse çarptırırken örgüt kurma ve sahtecilik suçlarından da ek hapis cezası vermişti.

#İSTANBUL #KARADAĞ #BARIŞ BOYUN #ŞİŞLİ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası infaza ağırlaştırılmış müebbet talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA