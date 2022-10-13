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Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:02

“Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri” Antalya’da başladı

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen, “Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri” Antalya’da başladı. Birçok konferansa ev sahipliği yapacak program 16 Ekim’de sona erecek.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
“Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri” Antalya’da başladı

Adli Tıp Kurumu tarafından Antalya'da düzenlenen, "Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri" başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hakimin yardımcısı konumunda olan bilirkişinin, adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde hayati rolü bulunduğunu söyledi.

Bilirkişinin yetersizliğinin veya tarafsız ve bağımsız olmamasının, dava giderlerinin artması, yargılamanın uzaması, hatta yanlış karar verilmesi gibi bir dizi soruna neden olabileceğini vurgulayan Akarca, "Bilirkişilik konusunda son sözü söyleyecek, adli uyuşmazlıkların çözümüne kılavuzluk edecek güvenilir kurumlar, yargı sisteminin can damarıdır. Yüz yılı aşkın geçmişi, bilgi birikimi ve sürekli gelişen yapısıyla Adli Tıp Kurumu, adalet teşkilatımızın adli bilirkişilik alanında en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı. Akarca, adli tıbba ilişkin güncel konuların bilimsel bir bakış açısıyla ele alındığı bu önemli toplantının adli kalitenin artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen "Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri" programı kapsamında, Yargıtay, Danıştay, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, SGK, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı ile üniversitelerin alanında uzman isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Konferans, 16 Ekim'de sona erecek. Açışı gerçekleştirilen programa, Yargıtay Başkanı Akarca'nın yanısıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, Adli Bilimler Uzmanları ve yetkililer katıldı.

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“Uluslararası Katılımlı 17. Adli Tıp Günleri” Antalya’da başladı
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