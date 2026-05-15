Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına darbe! 204 milyonluk vurgun yapan 27 şüpheliye gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ederek uluslararası boyutta tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeyi deşifre etti. Yapılan kapsamlı çalışmalarda; ABD, Hollanda ve İsviçre'de faaliyet gösteren ve tarihi eser satışı yapan 4 müzayede evi, 2 yabancı şirket ile 5'i yabancı, 4'ü Türk uyruklu kişiler tarafından Türkiye'deki şebeke üyelerine yüklü miktarda para transferi gerçekleştirildiği saptandı.

204 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde, yurt dışından şüphelilerin hesaplarına güncel kurla yaklaşık 204 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin tarihi eser satışından elde ettikleri bu gelirin bir kısmını, yurt içinde daha önceden 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan şahıslara dağıttıkları belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 31 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Türkiye'de bulunan 27 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan şafak baskınlarında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde ve ara yakalamalarda 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 67 adet fişek ele geçirildi. 27 şüpheliden 11'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör