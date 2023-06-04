Uluslararası "Tekirdağ Kiraz Festivali" başlıyor

Daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalde sayısız sorunlar yaşanırken (satış çadırlarını su basması,fosseptik rögarlarının taşması,denize salınan fosseptik nedeniyle gıda çadırlarında satışların düşmesi, çadır tahsisindeki sıkıntılar vb.) Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonu devralmasıyla bu sorunlar giderilmiş, konserlerde izleyici rekoru kırılmıştı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Her yıl daha da geliştirerek Tekirdağ halkına keyifli bir festival yaşatmak için belediye personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Süleymanpaşa ve Tekirdağ'lı hemşerilerime keyifli bir festival diliyorum" dedi.