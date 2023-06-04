Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası "Tekirdağ Kiraz Festivali" başlıyor
Giriş Tarihi: 4.6.2023 16:30 Son Güncelleme: 4.6.2023 17:14

Uluslararası "Tekirdağ Kiraz Festivali" başlıyor

Tekirdağ'ın markası haline gelen ve birçok ülkenin katıldığı 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali 8-9-10-11 Haziran tarihlerinde başlıyor. Birçok ünlü sanatçının yer aldığı ve çeşitli etkinliklerle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan festivale, bu yıl da güreş müsabakalarıyla startın verilmesiyle birlikte katılımın üst düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali başlıyor

Daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalde sayısız sorunlar yaşanırken (satış çadırlarını su basması,fosseptik rögarlarının taşması,denize salınan fosseptik nedeniyle gıda çadırlarında satışların düşmesi, çadır tahsisindeki sıkıntılar vb.) Süleymanpaşa Belediyesi'nin organizasyonu devralmasıyla bu sorunlar giderilmiş, konserlerde izleyici rekoru kırılmıştı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Her yıl daha da geliştirerek Tekirdağ halkına keyifli bir festival yaşatmak için belediye personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Süleymanpaşa ve Tekirdağ'lı hemşerilerime keyifli bir festival diliyorum" dedi.

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Uluslararası "Tekirdağ Kiraz Festivali" başlıyor
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