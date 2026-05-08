Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 48 suçlu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi

Emniyet ve Adalet Bakanlığı'nın koordineli operasyonlarıyla, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 48 suçlu, uluslararası iş birliği sayesinde Türkiye'ye getirildi.

İADELERİ SAĞLANDI

Bu kapsamda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

ŞÜPHELİLERİN BİRÇOK AĞIR SUÇTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalanan şahısların; kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, silahla tehdit, silahlı terör örgütüne üye olma, çocuğun cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet, kaçakçılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandıkları belirlendi.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.