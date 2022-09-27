Ümit Özdağ’ın 2 numarası Adem Taşkaya’nın şantaj yaptığı iş insanı SABAH’a konuştu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş insanı Sait Emir'in Instagram ve Twitter hesabını hacklettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya'nın, Sait Emir isimli iş insanının hesabını hacklettiği ve kendi sosyal medya hesaplarına hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attırdığı görülüyor. Mesajı attırdıktan sonra şantaj yaptığı iddia edilen Taşkaya'nın, Hacker ile yaptığı görüşmelere SABAH ulaştı.

Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş insanı Emir'e yazdırdığı şantaj mesajları şöyle:

Adem Taşkaya'nın Hacker ile yaptığı görüşme:

Adem Taşkaya: Onun Twitter hesabından bana tweet atsana

Hacker: Ne istiyorsan yaparım

Adem Taşkaya: Senin ayaklarına sıktıracağım, seni tarattıracağım de

Hacker: Onun hesabından seni tehdit mi edeyim

Adem Taşkaya: Mesaj at bana

Hacker: İnstagramdan ve twitterdan direck mesaj atıyorum

Adem Taşkaya: ikisinden de at bana

Adem Taşkaya: 'Seni bu akşam nasıl haber yaptırdım devamı gelecek ya da benimle uzlaşacaksın' at bana sonra Twitter'dan da at aynı mesajı. Hadi bekliyorum.

Adem Taşkaya: 'Savcı benim yakın arkadaşım Adem efendi' yaz. 'Seni yakarım' nokta koyma devam et. 'Seni buradaki İranlılara tarattırmazsam, seni sakat bıraktırmazsam bana Sait Emir demesinler. Sen benimle baş edemezsin...' yaz.

Bir başka görüntüde ise Adem Taşkaya'nın İYİ Parti'nin internet sayfasını da hacklettiği görüntü yer alıyor. Hacker ile Adem Taşkaya arasında yapılan görüntülü görüşmede, şu konuşma yer aldı:

Hacker: İYİ Parti'nin sayfasını hackledikten sonra ne videosu paylaşmak istiyorsun

Adem Taşkaya: Çevir kamerayı bana

Hacker: Buradan bir şey bulurum yarına kadar ama 50 50 Bulamazsam bir hafta daha istiyorum senden

Adem Taşkaya: Tamam sorun yok

Hacker: Site bu mu yanlış siteyi vurmayım

Adem Taşkaya: Doğru bu bu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın hesabını hackletip şantaj yaptığı iş insanı Sait Emir, SABAH'a konuştu.

"SENİNLE İLGİLİ İRAN'DAN BİLGİ VERİLİYOR" DEDİ

Adem Taşkaya'yı tanımadığını ve daha önce de bir görüşmesinin olmadığını söyleyen Emir, yurt dışında bulunduğu bir gün Adem Taşkaya'nın kendisiyle ilgili Tweet attığını öğrendiğini söyleyen Emir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İran vatandaşı olduğum dönemde İran istihbaratı defile düzenlediğim için tehdit mesajları gönderiyordu. Adem Taşmaya'nın benim hakkında attığı Tweetleri gördüğümde iletişime geçtim ve bana 'Seninle ilgili İran'dan bilgi veriliyor. Seni bu şekilde buldum, tanıdım. Başın büyük belada, kurtulmak istersen anlaşalım' dedi. Yaptığım konuşmadan Taşkaya'nın benden maddi bir beklentisi olduğunu anladım. Taşkaya'nın avukatıyla görüştüm. '300 bin dolar öderseniz sizinle ilgili herhangi bir yayın yapmayacak' dedi. Yurt dışında olduğumu söyledim ve 'gelince konuşalım, talebinizi öğreneyim' dedim. Fakat Adem Taşkaya saldırmaya devam etti. Ben de mahkemeye gidip şikâyetçi olacağımı ilettim. Daha da saldırganlaştı ve 'sen yandın' gibi tehditlerde bulundu" dedi.

TAŞKAYA'NIN MAĞDURU OLAN BİR KADIN BANA MESAJ ATTI

Bir kadının kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran iş insanı Sait Emir, "Adem Taşkaya'nın mağduru olduğunu söyleyen bir kadın Instagramdan benimle iletişime geçti. 'Taşkaya evli olmadığını söyledi ve beni Türkiye'ye getirdi. Benden 20 bin Euro para aldı. Ayrıldıktan sonra benim gizli görüntümü çektiğini belirterek şantaj yaptı. Paramı alıkoydu, Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldım' dedi. Bu süre içerisinde Adem Taşkaya ile işbirliği yaptığını söyleyen bir hacker benimle iletişime geçti. Taşkaya'nın parasını ödemediği için aralarının bozulduğunu söyledi ve birkaç video attı. Hacker, 'sizin sosyal medya hesaplarınızı ele geçirip Adem Taşkaya'ya mesajlar attım, şantaj yapmak istiyor' dedi ve görüntüleri bana iletti. Görüntülerde Taşkaya'nın benimle ilgili söyledikleri, suç teşkil eden yazıları vardı ve sosyal medya hesaplarımı ele geçirip benim hesabımdan kendine göndermiş" ifadelerini kullandı.

İRAN İSTİHBARATIYLA İLETİŞİMDE

Taşkaya'nın İYİ Parti'ye de hackleme olayı gerçekleştirdiğini, İran istihbaratında çalışan biriyle sürekli iletişimde olduğunu ve kuracağı kumpasla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Emir, şunları anlattı:

"Taşkaya hakkında şikayetçi oldum ve Çağlayan Adliyesinde dava açıldı. Bu dava devam ederken Adem Taşkaya saldırının dozunu artırdı ve bu işten çok zararlı çıkacağımı iletti. Davayı geri çekmemi istedi. En son 'seninle artık uğraşmayacağım, siyasi parti kuruyoruz, burada sorun çıkmasını istemiyorum' dedi ve davayı geri çekmemi istedi. Zafer Partisi'nin kuruluş zamanına denk gelmişti. 'Orada bir güç sahibi olacağım, benimle baş edemezsiniz. Davayı geri çekersen karlı çıkarsın' dedi. İş insanıyım ve olayın uzamaması için davayı geri çektim. Sorun yaşamamak için davamı geri çektim ama tekrar bir suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki deliller çok net. Adem Taşkaya'ya hiç para vermedim. Hacker ile anlaşamayınca bana kurduğu kumpas bozuldu ve geri adım attı. Çok saldırgan biri."