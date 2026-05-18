Ummuhan’ın ölümünde gerekçeli karar! Eşini yemek yapmadığı için darp etmişti: O caninin cezası belli oldu!

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Yunus Korkut'un eşi Ummahan Korkut'a yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesinin de dikkate alındığı gerekçeli kararda yer aldı. Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Ummahan Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Gerekçeli kararında sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi.

SOMUT DELİL YETERSİZLİĞİ

Gerekçeli kararda ayrıca olay anını doğrudan gösteren kamera kaydı ya da öldürme kastını açıkça ortaya koyan başka bir somut delil bulunmadığı, sanığın aşamalardaki ifadelerinde darp eylemini istikrarlı şekilde kabul ettiği de vurgulandı.

