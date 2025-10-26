Ümran anne için adalet çağrısı

Bir aileyi dağıtan korkunç kaza, 2 Haziran'da Van'ın Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu göl kıyısında gezintiye çıkan Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu, 30 yaşındaki eşi Ümran ve bebek arabasındaki oğulları 5 aylık Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Kazada Ümran anne hayatını kaybederken, baba ve oğlu hafif yaralandı. Gözaltına alınan U.A. tutuklandı. Hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sürücü, 29 Eylül'de tahliye edildi.

HIZ SINIRINI AŞTI

Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda bölgedeki hız sınırının 50 kilometre olduğu, ehliyetsiz sürücünün hızının ise 113,87 kilometre olarak tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde, savcılık ifadesinde, amcasından habersiz aldığı aracın frenlerinin tutmadığını öne süren U.A.'nın beyanının gerçeği yansıtmadığı, araçtaki teknik incelemelerde lastik aşınması dışında fren sisteminin kazaya sebebiyet vermediği de belirlendi. Ablasının ölümüyle yıkıldıklarını anlatan Yunus Emre Gençtürk, dava süreci başlamadan, şüphelinin tahliye edilmesi yönündeki karara tepki gösterdi. Gençtürk, "Tahliye haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Bizim yaramız daha tazeyken resmen yaramıza tuz basıldı. Bu bizi çok etkiledi. Elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden adalet bekliyoruz. Suça sürüklenen çocuğun tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi. Gençtürk, "Ablam çocuğunu her gün dışarı çıkaran yeğenimle ilgilenen biriydi. Ablamın ölümü sonrası yeğenimi dışarı çıkartamıyoruz. Çocuk dışarı çıkarken dahi heyecanlanıyor, bebek arabasına bindiği zaman olayın da verdiği etkiyle ağlamaya başlıyor. 5 aylık yeğenim bile bu olayı hala hafızasından atamamışken tahliye kararının verilmesi bizi derinden üzdü. Ablam hayat doluydu; şimdi aramızda yok. Suçlu ve ihmali olanların sonuna kadar ceza alması gerekiyor" diye konuştu. DHA