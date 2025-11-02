Ümran için adalet çağrısı

Van'da, aşırı hız yapınca kontrolünü kaybettiği hafif ticari araçla, ailesiyle göl kenarında yürüyen Ümran Öksüzoğlu'nun ölümüne neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün 5 ayda tahliye olması tepki çekti. İmza kampanyası düzenleyen vatandaşlar, sosyal medyadan da adalet çağrısı yaptı.Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Erhan Öksüzoğlu, geçen 2 Haziran'da eşi Ümran Öksüzoğlu (30) ve 5 aylık bebekleri Yağız ile birlikte göl kenarında yürüyüşe çıkmış, bu sırada ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen 16 yaşındaki U.A., aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği hafif ticari araçla, yürüyüş yapan aileyi ezmişti. Ehliyetsiz sürücü ise 29 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Tahliyeye sert tepki gösteren Ümran Öksüzoğlu'nun memleketi Trabzon'da ise başta genç kadının yakınları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden #ÜmranİçinAdalet etiketiyle çağrıda bulundu. Change.org üzerinden de on binlerce imzaya ulaşıldı.