Ümraniye Belediye Başkanı Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği ALS Kas hastalığı tedavisi sonrasında solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer -55 Fatih Camisi'nde Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı kılındı. Taziyeleri cami avlusunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Tuncer'in oğlu Emir Tuncer ve eşi Şenay Tuncer ile iki kızı kabul etti. Eşi ve Kızları Yavuz Selim Tuncer'in naaşına sarılarak gözyaşı döktüler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAZİYE MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Tuncer'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."

Cenazeye AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir,

İstanbul Valisi Davut Gül , Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olmak üzere belediye başkanlarıyla sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Yavuz Selim Tuncer Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi. Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.