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Giriş Tarihi: 3.3.2023 16:19

Ümraniye Belediyesi’nin uzman ekipleri depremzedelere psikolojik destek vermeye başladı

Ümraniye Belediyesi, yaşanan büyük felaketin ardından deprem bölgelerinden Ümraniye’ye gelen vatandaşların, özellikle de çocukların yaşadıkları zor süreci daha az hasarla atlatabilmeleri ve kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Bu hizmetle depremzedelerin rehabilitasyon süreci hızlandırılarak normal yaşamlarına bir an önce dönmeleri amaçlanıyor.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ümraniye Belediyesi’nin uzman ekipleri depremzedelere psikolojik destek vermeye başladı

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında Ümraniye Belediyesi, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan belediye, bu kez de afetten etkilenen vatandaşları afetin olumsuzluklarından uzaklaştırmak ve günlük hayatlarına geri dönebilmelerini sağlamak için 8'i gönüllü, 14 psikolog ile 2 farklı merkezde danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

'İYİLEŞMEMİZ ZAMAN ALACAK AMA HEP BİRLİKTE DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Ümraniye Belediyesi'nde uzman psikolog olarak görev yapan Hatice Topçugil Günaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinden ilçemize gelen yetişkin ve çocuklara yönelik ilk olarak psikolojik ilk yardım sürecini başlattık. Yetişkinler ve çocuklar ile bireysel ve grup terapileri düzenleyerek, travmanın ruhsal etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Afetzedelerimize olumsuzluklarla başa çıkma yöntemlerini öğretmeye, onların kendi normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle travma durumundan çıkıp, günlük hayata adapte olmalarını sağlamayı ve kendilerini güvende hissetmelerini amaçlıyoruz. Çalışma kapsamında; travmatik süreçlerin takibi, stres, kaygı bozuklukları, depresif belirtiler vb. durumlar tespit edilerek, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlk tetkikler sonucunda psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşlarımızın da hastanelere sevkini sağlıyoruz. Ayrıca depremzede çocuklarımız için oyun terapi odası oluşturduk. Buradaki seanslarımıza da devam ediyoruz. İyileşmemiz zaman alacak ama hep birlikte daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

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Ümraniye Belediyesi’nin uzman ekipleri depremzedelere psikolojik destek vermeye başladı
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