Ümraniye Hangi Adliyeye Bağlı? Ümraniye İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Ümraniye İstanbul içerisindeki en yoğun ve en aktif ilçelerden bir tanesidir. Bu durum doğal olarak adli anlamda bir yoğunluğa da yol açabilmektedir. Ümraniye'de yaşayan vatandaşların adliyeye gitmeleri gerektiğinde Ümraniye hangi adliyeye bağlı konusunda bir araştırma yapmaları faydalı olabilir. Ümraniye ilçesine hangi adliye bakıyor sorusunun yanıtı öğrenildikten sonra sorunsuzca işlemler halledilebilir.

Ümraniye Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul'da adliye binaları İstanbul'un yaşadığı yoğun göçler nedeniyle eskiden dağınıktı ve yetersiz bir haldeydi. Bu nedenle var olan binaların iyileştirilmesi, kalitenin ve hızın artırılması gerekti. Adliye, hukuka hizmet eden önemli bir kurum olduğu için bu adliyeler geliştirdi devlet destekli bir yatırım yapıldı.

Ümraniye'nin adliye ihtiyacı da bu şekilde işlemleri hızlandırmak ve detaylandırmak adına inşa edildi. 2013 yılında Ümraniye ile birlikte birkaç ilçenin de adli işlemlerini yürütmesi için bir adliye sarayı inşa edildi ve belirlendi.

Ümraniye İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Ümraniye ve civarındaki pek çok ilçe 2013 senesinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na bağlanmıştır. İstanbul Adalet Sarayı'nın inşa edilmesiyle birlikte Kartal, Pendik, Tuzla, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Sultanbeyli adliyeleri kapatılıp buraya bağlanmış ve adli işlerin tek merkezden daha kolay ve sistematik yürümesi sağlanmıştır.