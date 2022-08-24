M5 metro hattında yer alan Ümraniye metro durağı, her gün vatandaşlara hizmet veriyor. M5 metro hattı, Üsküdar – Çekmeköy metro hattı olarak biliniyor ve 16 istasyona uğruyor. Anadolu Yakası'nın ikinci metrosu olma özelliğini de taşıyor. Peki, Ümraniye metro durakları nerede? Ümraniye metro durağı hangi mahallede, kaç durak var, nasıl gidilir sorularının tüm detaylı cevapları yazımızın devamında sizinle.

Ümraniye Metro Durağı Nerede?

Ümraniye metro durakları nerede diye oldukça merak ediliyor. Ümraniye istasyonunun açık adresi şu şekilde:

Tantavi 34764 Ümraniye / İstanbul

Tantavi Mahallesi'nde yer alan Ümraniye metrosu, Bosna Bulvarı ve Alemdağ Caddesi'ndedir. Aynı zamanda Santral meydanı olarak adlandırılan yerdedir.

Ümraniye Metro Durakları Nelerdir?

M5 Üsküdar – Çekmeköy metro hattınız durakları şu şekilde sıralanıyor:

Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy.

Ümraniye Metro Durağına Nasıl Gidilir?

M5 Ümraniye metrosuna ulaşmak için aşağıdaki otobüs hatlarını takip edebilirsiniz: