Ümraniye’de 4 katlı binada patlama: Meyve bıçakları ok gibi duvara saplandı!

İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama etkisiyle daire adeta bomba patlamış gibi dağılarak kullanılmaz hale gelirken patlama sırasında mutfaktan fırlayan 5 meyve bıçağı karşı binanın duvarına saplandı. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay, Ümraniye İstiklâl Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç bir çiftin yaşadığı öğrenilen dairede 1 kişi hafif şekilde yaralandı. binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

MEYVE BIÇAKLARI OK GİBİ SAPLANDI

Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile birlikte çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı dairenin kapısı yerinden söküldü. İçerideki eşyaların tamamı kullanılmaz hale geldi. Dairenin duvarı da yıkılarak bahçeye düştü. Dairenin mutfağındaki meyve bıçakları patlamanın etkisiyle karşı binanın duvarına ok gibi saplandı.

TABURCU OLAN ÇİFT BİNAYA GELDİ

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan yaralı, karısıyla birlikte yaşadıkları daireye geldi. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de olay yerine gelerek hem bilgi aldı hem de dairede yaşayan çifte geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çok korktuğunu belirten bina sakini Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim de mutfak, kapılar hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binada, 5 numarada oturuyoruz" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.