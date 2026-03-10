Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:25

Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 5 katlı binanın 4'ncü katında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Ümraniye’de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
  • ABONE OL

Ümraniye'deki yangın, saat 06.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

DAİREDE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme balattı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz