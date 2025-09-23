Ümraniye’de akıl almaz olay! Okul inşaatındaki kontrollü patlamada fırlayan taşlar araç ve evlere zarar verdi

İstanbul Ümraniye'de okul inşaatında yapılan kontrollü patlamada, patlamanın şiddeti ayarlanamayınca inşaat alanından metrelerce ileriye fırlayan taşlar 5 otomobil ile bazı evlere zarar verdi. İstanbul Ümraniye Âdem Yavuz Mahallesi'nde İstanbul Valiliği tarafından özel bir firmaya yaptırılan okulun inşaatında yüklenici firma gerekli izinleri alarak kontrollü patlama yapmak istedi. Bu sırada yapılan kontrollü patlamada inşaat alanından fırlayan taşlar, Battalgazi Sokak başta olmak üzere inşaatın çevresindeki sokaklardaki otomobil ve evlere zarar verdi. 5 otomobil ile bazı evlerin camlarının kırıldığı olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparak oluşan zararla ilgili tutanak tuttu.