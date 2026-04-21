Ümraniye'de kan donduran cinayet! “10 dakika önce eşimi öldürdüm gelin alın...”

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polis ekiplerini arayan bir kişi 10 dakika önce evde silahla eşimi öldürdüm gelin beni alın diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmada Marmara Caddesi'nde şüpheli Cemal Kaya polisi görünce 'eşimi ben öldürdüm' diyerek teslim oldu.

EVE GİDEN EKİPLER EŞİNİ ÖLÜ BULDU

Şahsın üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Pantolonunun cebinde de 5 adet mermi bulundu. Şüphelini ikamet adresi olan Esenevler mahallesindeki dairesine geçen ekipler orada eşi Medine Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

PSİKOLOJİK DURUMU İYİ DEĞİL

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Cemal Kaya işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin psikolojik durumunun iyi olmadığı değerlendirilirken olayı neden yaptığı henüz belli değil. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.