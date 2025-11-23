Ümraniye’de kitap şenliği

"Kitap vakti geldi" sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Ümraniye Kitap Fuarı", Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.Yazar söyleşileri, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok organizasyonun yapılacağı fuara, 100 yayınevi ile 250'ye yakın yazar konuk olacak. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise fuarın ilk defa 2019'da düzenlendiğini aktararak, "Geçtiğimiz yıl fuarda ziyaretçi sayısı 185 bini buldu. Bu sene bu sayının üstüne çıkarak, şehrin kitap merkezi olma yolunda önemli bir adım atacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu fuar, 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Fuarın açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından fuara gelen İstanbul Valisi Davut Gül, stantları dolaşıp okur ve yayıncılarla sohbet etti.