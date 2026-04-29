Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye’de mehteran coşkusu
Giriş Tarihi: 29.04.2026

Ümraniye’de mehteran coşkusu

Ümraniye’de mehteran coşkusu
  • ABONE OL
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Mehteran Dinletisi" programı, ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Osmanlı'nın köklü mirasını yansıtan mehter marşları eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alemdağ Caddesi'nde başlayan mehteran yürüyüşü, marşlar eşliğinde ilerleyerek Ümraniye Meydanı'na kadar devam etti. Cadde boyunca vatandaşların alkışlarıyla karşılanan mehteran takımı, meydanda gerçekleştirdiği performansla izleyenlere adeta görsel ve işitsel bir şölen sundu. Özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun katıldığı program, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Mehter takımımız her cuma günü Alemdağ Caddesi'nde siz değerli misafirlerimize gösteri yapıyor. Biz geleceğimize ve tarihimize sırtımızı dönmeyiz" ifadelerini kullandı. Geleneksel değerlerin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen mehteran dinletisi, hem nostaljik hem de milli duyguları pekiştiren atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye’de mehteran coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA