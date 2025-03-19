Ümraniye’de olaylı gece! 2 pastane art arda kurşunlandı

Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri pastanelerin çevresinde yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit etti.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.