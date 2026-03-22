Ümraniye’de parkta bulunan sır ceset araştırılıyor

Olay, saat 01.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri parkta çalışma yaptı. İncelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.