Ümraniye’de sürücülerin park kavgası... Telefonla vurdu, kemiklerini kırdı

İstanbul Ümraniye'de 2 Nisan 2023 günü yaşanan trajikomik olayda aracıyla evinin önüne gelen İbrahim T., aracını bırakmak için uygun bir yer aramaya başladı. Müsait bir alan görünce arabasını park eden adam, ardından evine çıktı.

SIKIŞMIŞ ARACINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre sonra daha önceden arabasını park ettiği alana gelen Murat D., gördüğü manzara karşısında adeta sinir krizi geçirdi. İddiaya göre Murat D.'nin arabası, İbrahim T'nin aracını park ettiği pozisyondan ötürü park yerinden çıkamaz haldeydi.

SÜRÜCÜLERİN PARK KAVGASI

Etraftaki esnaftan numarasını bulan Murat D., İbrahim T'yi arayarak aşağı gelip aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine park alanında bulunan ikili arasında park tartışması başladı. Kısa sürede seslerin yükseldiği tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

TELEFONLA KEMİKLERİNİ KIRDI

İddiaya göre İbrahim T'nin Murat D'nin yüzüne telefonla vurması sonucu son bulan kavgayı, hastaneye koşup darp raporu alan Murat D., savcılığa taşıdı. Vücudunda kırıklar olan adaın şikayeti sonucu şüpheli İbrahim T.'nin ifadesi alındı.

TELEFON SİLAHTAN SAYILDI

Savunmasında şüpheli adam suçlamaları tam olarak kabul etmese de darp ettiğini kaçamak şekilde ikrar etti. Savcılık kavgada kullanılan telefonu silahtan saydı. Şüpheli İbrahim T'ye "Silahla kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.