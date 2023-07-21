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Giriş Tarihi: 21.7.2023 09:08

Ümraniye'de tehlikeli yolculuk! O anlar cep telefonu kamerasında

İstanbul Ümraniye'de açık kasa kamyonette bir grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuk yapanların rahat tavırları ve kamyonet trafikte seyir halindeyken kasadakilerin zaman zaman ayağa kalkarak yer değiştirmesi dikkat çekti.

DHA
Ümraniye’de tehlikeli yolculuk! O anlar cep telefonu kamerasında

Görüntüler 17 Temmuz Pazartesi Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.

KAMYONET KASASINDA 10-15 KİŞİ YOLCULUK YAPTI

Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü.

Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.

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Ümraniye'de tehlikeli yolculuk! O anlar cep telefonu kamerasında
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