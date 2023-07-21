Ümraniye’de tehlikeli yolculuk! O anlar cep telefonu kamerasında

Görüntüler 17 Temmuz Pazartesi Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.
KAMYONET KASASINDA 10-15 KİŞİ YOLCULUK YAPTI
Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü.
Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.