Ümraniye’de tehlikeli yolculuk! O anlar cep telefonu kamerasında

Görüntüler 17 Temmuz Pazartesi Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.

KAMYONET KASASINDA 10-15 KİŞİ YOLCULUK YAPTI