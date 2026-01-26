Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 26.01.2026 04:55

Ümraniye'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Ümraniye Küçüksu Caddesi’nde iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA
Ümraniye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı
  • ABONE OL

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde seyir halindeki iki marka araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekerken, kaza nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz