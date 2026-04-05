Umre hayalleri kâbusa döndü

Sakarya'da bir tur firmasının sahibi Ümit S., iddiaya göre şevval ayı umresi için kayıt yaptıran 2500 kişiden, kişi başı yaklaşık 1500 dolar ödeme aldı. 3 Nisan akşamı gerçekleşmesi gereken uçuştan birkaç gün önce Ümit S.'yi arayan vatandaşlar, bir muhatap bulamadı. Telefonu ve tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı belirlenen Ümit S. kayıplara karıştı. Sakarya ve çevre illerden firmaya ödeme yapan yaklaşık 2 bin 500 kişinin, polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Firmanın Akyazı temsilcisi O.Ç. ise gözaltına alındı.

7 BİN MAĞDUR

Adapazarı, İstanbul ve Akyazı'da toplam 7 bin kişi, dolandırıldığını iddia etti. Umreye gitmeleri gereken günün sabahında vatandaşlara atılan mesajda, "Ortadoğu'da çıkan savaş, İran-İsrail Savaşı füze sahasını vurduğundan dolayı uçaklar gidemiyor" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. 4 kişilik bir aile olarak umre için kayıt yaptırdığını ifade eden E.B., "100 bin TL ön ödeme gerçekleştirdik. Daha sonra çıkan haberleri görünce büyük şok yaşadık. Bizim özel sebeplerle gidemediğimiz tarihte giden umrecilerin, otellerinden çıkarıldığını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını öğrendik. Bu durum bizde de büyük bir endişe yarattı. Ardından firma tarafından bir açıklama yapıldı ve mağduriyetlerin giderileceği, ödemelerin iade edileceği belirtildi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen biz hâlâ paramızı alamadık" dedi.

MAHSUR KALDILAR

Tur firmasının umreye götürdüğü 700'den fazla kişinin ise ödeme yapmalarına rağmen dönüş biletlerinin alınmadığı ortaya çıktı. Firma yetkililerine ulaşamayan umrecilerin, yeniden bilet alarak ülkeye dönmek zorunda oldukları belirtildi.

'BİZ DE MAĞDURUZ'

Firmanın Sakarya şubesinden yapılan açıklamada ise "Bu süreçte bizler de sizler gibi mağdur durumdayız. Mağduriyet yaşayan tüm misafirlerimizin hak kaybı yaşamamaları adına, mağdur edildiklerini ilgili kurumlara başvurarak hukuki süreç başlatmalarını önemle rica ederiz. Bizler de mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli hukuki başvuruları yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

'BATTIM' SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamalara yanıt veren firma sahibi Ümit S., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüm mağduriyetlerin giderileceğini ifade ederek "Ben dolandırıcı değilim, bir yere kaçmadım. Bu bir batış, dolandırıcılık değil. Ailem tehdit edildiği için onları güvenli bir yere aldım. Tüm mağduriyetler giderilecek. Ölmeden arkamda kul hakkı bırakmam" ifadelerini kullandı.