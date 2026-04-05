Umre hayalleri kâbusa döndü

Sakarya'da Umre organizasyonları gerçekleştiren bir tur firmasının sahibi olan Ümit S., iddiaya göre şevval ayı umresi için kayıt yaptıran 200 kişiden kişi başı yaklaşık bin 500 dolar ödeme aldı. Dün akşam gerçekleşmesi gereken uçuştan birkaç gün önce Ümit S.'yi arayan vatandaşlar bir muhatap bulamadı. Telefonu ve tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı belirlenen Ümit S. kayıplara karıştığı iddia edildi. Sakarya ve çevre illerden, firmaya ödeme yapan yaklaşık 2 bin 500 kişinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Firmanın Akyazı temsilcisi O.Ç.'nin ise gözaltına alındığı bildirildi.
TOPLAM 7 BİN KİŞİ MAĞDUR
Umre ziyareti gerçekleştirmek için firmaya ödeme yapan vatandaşlar kişi başı bin 500 dolar bandında ödeme yaptıklarını belirterek genel olarak Adapazarı, İstanbul ve Akyazı'da toplam 7 bin kişinin dolandırıldığını iddia etti. Umreye gitmeleri gereken günün sabahında vatandaşlara atılan mesajda ise, 'Ortadoğu'da çıkan savaş, İran-İsrail savaşı füze sahasını vurduğundan dolayı uçaklar gidemiyor' ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. 4 kişilik bir aile olarak Umre için kayıt yaptırdığını ifade eden E.B. ise, "100 bin TL ön ödeme gerçekleştirdik. Daha sonra çıkan haberleri görünce büyük bir şok yaşadık. Bizim özel sebeplerle gidemediğimiz tarihte giden umrecilerin otellerinden çıkarıldığını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını öğrendik. Bu durum bizde de büyük bir endişe yarattı. Ardından firma tarafından bir açıklama yapıldı ve mağduriyetlerin giderileceği, ödemelerin iade edileceği belirtildi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen biz hâlâ paramızı geri alamadık." dedi.
UMRECİLER KUTSAL TOPRAKLARDA MAHSUR KALDI
Tur firmasının Umreye götürdüğü 700'den fazla kişinin, ödeme yapmalarına rağmen dönüş biletlerinin alınmadığı ortaya çıktı. Firma yetkililerine ulaşamayan umrecilerin, yeniden bilet alarak ülkeye dönmek zorunda oldukları belirtildi.
"BİZ DE MAĞDURUZ"
Öte yandan firmanın Sakarya şubesinden yapılan açıklamada şirket merkezi ve firma sahibi ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle umre organizasyonlarını gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek, "'Bu süreçte bizler de sizler gibi mağdur durumdayız. Mağduriyet yaşayan tüm misafirlerimizin hak kaybı yaşamamaları adına mağdur edildiklerini ilgili kurumlara başvurarak hukuki süreç başlatmalarını önemle rica ederiz. Bizler de mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli hukuki başvuruları yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
BU BİR BATIŞ, DOLANDIRICILIK DEĞİL
Hakkındaki suçlamalara yanıt veren firma sahibi Ümit S., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüm mağduriyetlerin giderileceğini ifade ederek, "Ben dolandırıcı değilim, bir yere kaçmadım. Bu bir batış, dolandırıcılık değil. Ailem tehdit edildiği için onları güvenli bir yere aldım. Tüm mağduriyetler giderilecek. Ölmeden arkamda kul hakkı bırakmam." ifadelerini kullandı.