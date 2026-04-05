Umre hayalleri kâbusa döndü

TOPLAM 7 BİN KİŞİ MAĞDUR

Umre ziyareti gerçekleştirmek için firmaya ödeme yapan vatandaşlar kişi başı bin 500 dolar bandında ödeme yaptıklarını belirterek genel olarak Adapazarı, İstanbul ve Akyazı'da toplam 7 bin kişinin dolandırıldığını iddia etti. Umreye gitmeleri gereken günün sabahında vatandaşlara atılan mesajda ise, 'Ortadoğu'da çıkan savaş, İran-İsrail savaşı füze sahasını vurduğundan dolayı uçaklar gidemiyor' ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. 4 kişilik bir aile olarak Umre için kayıt yaptırdığını ifade eden E.B. ise, "100 bin TL ön ödeme gerçekleştirdik. Daha sonra çıkan haberleri görünce büyük bir şok yaşadık. Bizim özel sebeplerle gidemediğimiz tarihte giden umrecilerin otellerinden çıkarıldığını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını öğrendik. Bu durum bizde de büyük bir endişe yarattı. Ardından firma tarafından bir açıklama yapıldı ve mağduriyetlerin giderileceği, ödemelerin iade edileceği belirtildi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen biz hâlâ paramızı geri alamadık." dedi.