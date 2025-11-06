Umreden gelen eşini karşılamaya giderken kazada öldü

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana meydana gelen kazada, umreden dönen eşi ve yakınlarını karşılamak için Gaziantep'te giden Nuri Akkurt (43) idaresindeki otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt (65) ve halası Cemile Akkurt (53) hayatını kaybetti.

Öte yandan Nuri Akkurt'un umre ziyaretinden dönen eşi ve yakınlarını karşılamak için annesi ve halasıyla birlikte Gaziantep Havalimanı'na giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nuri, Rahime ve Cemile Akkurt'un cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından memleketleri olan Kahramanmaraş'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.