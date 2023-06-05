Umreye Gidene Ne Hediye Alınır? Hacca ve Umreye Gidene Alınacak En Güzel Hediye Önerileri

Umre, toplumumuzda da birçok kişinin rağbet ettiği ibadetlerden biridir. Farz olmasa da birçok kişi bu ibadeti yapmak ister. Umreye gidene ne hediye alınır sorusu da merak edilen sorulardan biridir. Umre ibadetinden gelenlere de hediye alınabilir. Peki, Umreden gelen birine ne hediye alınır? Hac için de hediye konusu gündeme gelebilir. Genellikle aynı hediyeler hac için de geçerlidir. Umreye ve Hacca gidene hediye önerileri yazımızın devamında.

Umreye Gidene Ne Hediye Alınır?

Hac ve umreye giden kişilere çeşitli hediyeler alınabilir. Umre ya da hacca gidecek kişilere hediye alacağınız zaman hediye alternatiflerinden yararlanabilirsiniz. Umreye gidecek olan kişiye alacağınız öncelikli hediye ihram kıyafeti olabilir. Harem bölgesinde ihrama girilmesi gerekir. Bu kapsamda sevdiklerinize ihram alabilirsiniz. Bunun yanında kıyafet, güzel koku gibi hediyeler de düşünülebilir.

Hacca Gidene Hediye Önerileri

Umreden dönen ya da hacca giden kişilere de hediye alınması söz konusu olabilir. Bu kapsamda alınacak hediyeler hemen hemen aynı şeylerdir. Hacca giden kişilere de ihram kıyafeti hediye edilebilir. Ayrıca havlu, terlik gibi kişisel eşyalar da hediye kapsamında değerlendirilebilir. Gül suyu gibi alkol içermeyen güzel kokular da hac için gelenler için hoş bir hediye olacaktır. Bunun yanında hacca ya da umreye gidecek olan kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun bir hediye bulabilirsiniz.