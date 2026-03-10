“Umudum kalmadı” diyerek CHP’den istifa etti

Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren'in yönettiği Gemlik Belediyesinde istifa şoku yaşandı. Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran, partisi CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Duran yaptığı açıklamada, "Göreve başladığım günden bu yana iyi niyet ve sabırla Gemlik'e hizmet etmeye çalıştım. Ancak gelinen noktada arzu ettiğim ve hayal ettiğim hizmet ortamı oluşmadı. Gemlik'e katkı sağlamak ve halkın beklentilerine karşılık verebilmek her zaman en büyük hedefim oldu. Mevcut şartlarda Gemlik adına hizmet konusunda umudum kalmadı. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi. Mustafa Duran, bundan sonraki süreçte görevine bağımsız Gemlik Belediye Meclis Üyesi olarak devam edeceğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!