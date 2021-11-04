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Giriş Tarihi: 5.11.2021

‘Umudumuzu, her şeyimizi kaybettik’

‘Umudumuzu, her şeyimizi kaybettik’
İstanbul Avcılar'da Seda Kurt'un (41) birlikte yaşadığı resmi nikâhsız eşi Ercan Akkaş (41) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Katil zanlısı halen yakalanamadı. Talihsiz kadının annesi Bedia Akar, "Umudumuzu da her şeyimizi de kaybettik" dedi ve ekledi: "Katilin bulunması, yakalanması, cezasını çekmesi bizim acımızı hafifletmeyecek hiçbir şeyi geri getirmeyecek. Ama tesellimiz olacak. Hiçbir ipucu yok. Sanki buharlaştı. Kadınlar her gün katlediliyor, sıradanlaştı."
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‘Umudumuzu, her şeyimizi kaybettik’
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