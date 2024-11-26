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Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:19 Son Güncelleme: 26.11.2024 14:22

Umudun Adı Öğretmen

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) törenle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen kutlama programına Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Umudun Adı Öğretmen

Öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Beriş, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının gününü kutladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder de, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olarak atandığı 24 Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, emekli olan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş tarafından plaket ve çiçek verildi. Etkinlik Prof. Dr. Şerife Işık'ın "Umudun Adı Öğretmen" isimli sunumun ardından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu'nun mini konseri ve Öğretmen Andı'nın okunmasıyla son buldu.

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Umudun Adı Öğretmen
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