Öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Beriş, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının gününü kutladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Cenkseven Önder de, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olarak atandığı 24 Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, emekli olan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş tarafından plaket ve çiçek verildi. Etkinlik Prof. Dr. Şerife Işık'ın "Umudun Adı Öğretmen" isimli sunumun ardından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu'nun mini konseri ve Öğretmen Andı'nın okunmasıyla son buldu.