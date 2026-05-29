Umudun merkezi

Emine Erdoğan tarafından 3 Aralık 2024 Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi depremde uzuvlarını kaybedenlerin umudu oldu. Bugüne kadar 180 vatandaşa protez-ortez hizmeti verilen merkezde protez bacak ve kollarına kavuşanlar vatandaşlar, yüzleri gülerek ayrılıyor. Asrın felaketinde enkazın altında kalmaları sonucu uzuv kaybı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde Hatay Valiliği, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğiyle, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruldu. Deprem sonrasında yapımına başlanan merkez kısa sürede açıldı.

A'DAN Z'YE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kapalı 2 bin metrekare alanı, 360 metrekare protez-ortez atölyesi bulunan ve engellilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilen merkezde; 3 boyutlu tarama ve 3 boyutlu protez üretim, sanal gerçeklik ile rehabilitasyon, keşif-atölye çalışmaları, sportif beceri ve koordinasyon, tekerlekli sandalye adaptasyon, sanat (heykel, kil origami mozaik), sinema, drama ve tiyatro salonu, kütüphane – sesli kütüphane, çocuklar için mutfak deneyim üniteleri ile engelli çocuk ve anne eğitim banyosu, kadın hamamı ve kafe bulunuyor. Ayrıca; halk eğitim kursları kapsamında atölyeler yer alıyor. Bu atölyelerde bugüne kadar bin 923 vatandaş faydalandı.

180 KİŞİYE PROTEZ-ORTEZ HİZMETİ VERİLDİ

6 protez-ortez teknisyenin görev yaptığı merkezde büyük bölümü depremde uzuvlarını kaybeden 700 kişinin kabulü yapılırken, 180 kişiye protez -ortez hizmeti verildi. Merkezin vatandaşlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek sunduğunu ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Deprem sadece canlarımızı almadı, binalarımızı yıkmadı; insanlarımızın hayatından çok şey aldı. Bizler de bu eksikliği gidermek için bu merkezi kurduk. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunmaktadır" dedi.