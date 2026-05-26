Umut Altaş hâkim karşısına çıkacak

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim olan ve ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlayacağı değerlendiriliyor.

İADE SÜRECİ BAŞLIYOR

Manhattan'daki Federal Plaza'dan teslim alınan şüpheli Umut Altaş, işlemlerinin devamı için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledildi. Türkiye Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar neticesinde, iade sürecinin hızlı ilerlemesi bekleniyor. Bugün New York'ta hâkim karşısına çıkacak olan Altaş'ın iadeye dair beyanı alınacak. Altaş'ın vereceği cevaplar, Türkiye'ye gönderilme sürecinin takvimini doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Altaş'ın, 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Diyarbakır'da Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü. Minguzzi, Aygül Doku ile birlikte Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret ederek aileye destek verdi. Ziyarette Aygül Doku, Rojin Kabaiş'in mezar taşında bulunan fotoğrafını öperken gözyaşlarına hâkim olamadı.