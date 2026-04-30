TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda çok sayıda dosyanın yeniden incelemeye alındığını aktaran Gürlek, "Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hâkimi arkadaşımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Tabii, bu dosya açılacak ve bir fail ortaya çıkacak diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. En son yeni yazışmaları çıktı. Umut Altaş, olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı" ifadelerini kullandı.

'ROJİN DOSYASINDA DA GELİŞMELERİMİZ OLABİLİR'

Toplumda yüksek hassasiyet oluşturan dosyalara yönelik beklentilere de değinen Gürlek, soruşturma süreçlerinin somut delil temelli yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda teknik kapasitenin artırıldığını ifade eden Gürlek, "Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda yurtdışına gönderilmişti, şimdi yerli ekip kurduk, cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı bakıyoruz. Genelde kamuoyu faili meçhul kalmış kadınların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da olumlu gelişmelerimiz olabilir" dedi.