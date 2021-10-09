Umut bebeğin derisi balık pulu gibi dökülüyor

Dünyada nadir görünen bir hastalık türü olan iktiyozis, halk dilindeki adıyla "balık pulu derisi" hastalığına yakalanan Umut bebek, zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede geçen uzun sürenin ardından eve getirilen bebeğin bakımı, enfeksiyon riskine karşı büyük bir titizlikle yapılıyor. Neredeyse her gün hastane gittiklerini belirten anne Duha Balikan, doktorun kendilerine bu hastalığın 10 milyonda bir yaşandığını söyledi.

"UMUT'A DÖRT ELLE SARILDIK"

Umut bebeğin hayatta kalabilmesi için büyük mücadele verdikleri belirten anne Belikan, "Biz evlendikten sonra aile içinde yaşayan bir çiftiz. Umut dışında iki çocuğumuz daha var. Anne olarak ben vaktimin büyük bir kısmını Umut'un bakımı ve hastane işlerine ayırıyorum. Tüm zorluklara rağmen Umut'un yaşayabilmesi için kendisine dört elle sarıldık. Çocuğumuzun burnu ve kulakları yeni yeni oluşmaya başladı, göz kapakları ise henüz oluşmadı. Ümit ediyoruz ki o da diğer çocuklarımız gibi bizimle hayata dört elle sarılacaktır" şeklinde konuştu.

HASTALIĞIN KESSİN BİR TEDAVİSİ HENÜZ BULUNMUYOR

Balık pulu hastalığı ile ilgili bilgi veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Enver Turan, bu hastalığın henüz tedavisinin bulunmadığına dikkat çekerek, "Halk arasında balık pulu hastalığı olarak bilinen iktiyozis vulgaris, genetik geçişli nadir görülen bir deri hastalığıdır. Bu hastalığa sahip bireylerde sağlıklı bireylerin aksine ciltte oluşan ölü deri hücreleri dökülemez ve atılamaz. Deri yüzeyinde biriken ölü hücreler yamalar halinde kalın, kuru bir tabaka meydana getirir. Oluşan bu katmanlar balık puluna benzediği için bu hastalığa balık pulu hastalığı ismi verilmiştir. Balık pulu hastalığının günümüz itibariyle kesin bir tedavisi olmamakla birlikte şikâyetlerin azaltılmasına dönük çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Tedavide amaç deriden su kaybının önlenmesi, derinin nemlendirilmesi, yumuşatılması ve oluşabilecek ikincil enfeksiyonların önlenmesidir. Yağ içeren sabunlarla yapılan banyolar ve sonrasında ıslak deriye nemlendirici kullanılması derinin nemlendirilmesini sağlamada oldukça başarılıdır. Bu hastalar için evde havayı nemlendiren cihaz bulundurulması oldukça önemlidir. Çünkü kuru hava şikâyetlerin artmasındaki en önemli etkendir. Haricen kullanılan nemlendirici ürünlerin yeterli olmaması durumunda derinin anormal çoğalmasını düzenleyen Retinoid denilen A vitamini türevi ilaçların kullanımı da fayda sağlayabilmektedir" şeklinde konuştu.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Batman İl Müdürlüğü, Belikan ailesinin yaşadığı zorlu sürece kayıtsız kalmadı. Çocuğu Umut'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işsiz kalan baba Resul Balikan'ın yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Batman İl Müdürlüğü yetişti. Müdürlük tarafından önce baba Belikan'a iş bulundu ardından bakıma ihtiyacı olan diğer iki çocuğundan biri anaokuluna diğeri ise kreşe kayıtları yapıldı. Ayrıca Belikan ailesine de düzenli olarak aylık maaş bağlandı.

Devletin sıcak yüzü karşısında yaşadığı duygularını SABAH'a anlatan baba Resul Balikan, "Ben, kaynak ustasıyım. Ancak bebeğimiz bu hastalıkla doğunca hastane süreci ve durumu sebebiyle uzun süredir çalışmıyordum. Zaman zaman günlük işlere gitmeye çalışıyordum. Ancak bu süreçte maddi olarak da çok zorlandık ve borçlandık. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Batman İl Müdürlüğü tarafından bizlere sahip çıkıldı. Önce beni işe yerleştirdiler ardından çocuklarımın bakımı için okul ve kreşe yazdırdılar. Birde aylık maaş bağladılar bize. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin şefkati ile yaşadığımız maddi sıkıntıları geride bıraktık" diye konuştu.