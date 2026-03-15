Umut mektubu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'dan İzmir'e göç eden Güleli ailesinin kızı Zeynep Güleli, (13) yakalandığı kemik kanserini 1,5 yıllık tedavinin ardından yendi. Okuluna yeniden dönen Zeynep, yazdığı mektupla tedavi sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür edip, kanserle mücadele eden arkadaşlarına umut oldu.
DOKTOR OLACAĞIM
Okula tekrar başladığım için çok mutlu olduğunu belirten Zeynep "Bunun için kendime, hastalıkla mücadele eden arkadaşlarıma ve bana destek olanlara teşekkür mektubu yazdım. Mektubumda benim başardığımı ve sıranın diğer arkadaşlarımda olduğunu söyledim. Arkadaşlarım da okuyup, mücadele etsinler istedim. Çok zor bir süreçti ama başardım. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım da başaracak buna eminim. Onlar da iyileşeceğini inansınlar ve yemek yesinler. Çünkü ben yemek yemiyordum" diye konuştu. Güleli, ileri de doktor olup, kendisi gibi hasta olan çocukları da iyileştirmek istediğini söyledi. Baba Cuma Güleli ise kendilerine bu zorlu süreçte destek olan LÖSEV'e teşekkür etti.