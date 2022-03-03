‘Umut verici bir karar’

Açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması “Umut verici” bulundu. Bazı vatandaşlar “Virüs bitmeden çıkarmam” derken, bazıları ise “Maskesiz hayat çok güzel” ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılırken, SABAH'a konuşan vatandaşlar, kararın umut verici olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar virüs bitmeden maskeyi çıkarmayacağını söylerken, bazıları ise "Maske çıkarmanın zamanı gelmişti" dedi. Bakan Koca'nın, Kovid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir" ifadelerinin ardından açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. 19 ay sonra maskesiz ilk günde vatandaşların görüşleri şu yönde oldu:
'HEPİMİZ SIKILDIK, BUNALDIK' Turan Kamçı (49): Açık alanlarda maske yasağı kalktı, fakat hastalık halen devam ediyor. Korkuyoruz.
Bu yüzden maskemi takmayı sürdürüyorum.
Koronavirüs tamamen hayatımızdan çıktığı zaman ben de maskeyi çıkaracağım. Mustafa Özdemir (30): Açık havada dolaşırken maskemi çıkararak gezmeye başladım. Çünkü Türkiye'de yüzde 80'e yakın aşılanma gerçekleşti. Bu yüzden biraz daha rahatladım. Abdullah Atasoy (71): Koronavirüs devam ediyor ve maske hayatımızdan henüz çıkmadı. Sağlığımı düşündüğüm için maskemi çıkarmadım. Tabii ki hepimiz maskeden sıkıldık ve bunaldık.
'HES KODU DA SEVİNDİRİCİ' Fatih Karasu (33): Çok zor zamanlardan geçtik. Hastalık devam etse de artık insanların sabrı kalmadı. Maske zorunluluğunun da kaldırılması çok umutlandırıcı bir karar oldu. Zafer Demirbaş (25): Sağlık Bakanımızın dışarda maske olayını kaldırması isabetli oldu. HES kodu zorunluluğunun kalkması ayrıca sevindirici bir gelişme. Bu konuda canla başla çalışan tüm devlet yetkililerine teşekkür ederim. Yunus Çuğlan (23): İki yıl aradan sonra maskesiz yaşama dönmek çok güzel. Birazcık olsun nefes aldık. Ama yine de tedbiri elden bırakmamalıyız.
Kapalı alanlarda maskemizi takmalıyız. Burhan Gül: Koronavirüsten kurtulacağımız günlerin habercisi oldu. Necip Özbek: Beklenen bir karardı.
Ancak dikkat etmek zorundayız, tedbiri elden bırakmamak lazım.
Özgür ÖZDEMİR - Furkan NEHRİ - Mehmet AVŞAR - Ziya RAMOĞLU - Hüseyin KAÇAR - Mehmet YILDIRIM - Mustafa KAYA - Rıdvan UYSAL /SABAH